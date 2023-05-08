Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В Перми водитель такси поругался с мужем пассажирки и сбил его. Инцидент произошел вечером 6 мая. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Как рассказали очевидцы произошедшего, супруга пострадавшего приехала на такси. В какой-то момент между мужчинами произошел спор. После этого таксист сбил своего оппонента и уехал. При этом причина ссоры не уточняется.

– Пострадавший поднялся и, пока водитель разворачивался, вцепился в открытое водительское окно и пытался остановить машину. Автомобиль поехал, и мужчина отлетел на асфальт, - написали в соцсетях свидетели инцидента.

Сейчас в произошедшем разбираются сотрудники полиции. В ГУ МВД по Пермскому краю «Комсомолке» сообщили, что по публикации в интернете был зарегистрирован материал. В настоящее время проводится проверка.

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