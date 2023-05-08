Часть военной техники с Парада Победы в Перми отправится сразу на СВО

Фото: permkrai.ru

В День Победы, 9 мая, на Октябрьской площади в Перми традиционно состоится торжественное прохождение войск Пермского гарнизона. Также во время парада будет представлена различная военная техника. Это как самые современные виды вооружений, так и исторические образцы, которые были собраны на пермских предприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Во время Парада Победы зрители смогут увидеть РСЗО «Град», 2С31 «Вена», Гаубица «Мста-Б», САО 2С23 «Нона-СВК», пушка МЛ-20, пушка М-30, пушка А-19, миномет 120-мм, миномет 240-мм, пушка 100-м противотанковая. Некоторые из них будут представлены впервые.

Отмечается, что часть современного вооружения сразу после парада отправится в зону СВО. А историческая техника в течение всего праздничного дня будет доступна для обзора на городской эспланаде. После этого она станет частью фестиваля «Оружие Победы», который откроется на двух площадках в Перми 10 июня.

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