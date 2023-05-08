Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вечером в воскресенье, 7 мая, в ДТП на трассе в Пермском крае пострадали три человека. Авария произошла около 20.20 на подъезде к Перми от автодороги «М-7 Волга». Подробности произошедшего «Комсомолке» рассказали в краевом управлении МВД.

– На 471-м километре автомобиль Тойота Скион под управлением мужчины 1973 года рождения выехал на встречную полосу и допустил касательное столкновение с Тойота Камри. После чего, он врезался с еще одной встречной иномаркой БМВ, - пояснили в МВД.

В результате автоаварии пострадали водитель и пассажир БМВ, а также водитель Тойота Скион. Все они получили различные травмы и были госпитализированы в больницу.

В настоящий время сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия.

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