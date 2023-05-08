В Перми 9 мая скорректируют вечерние рейсы общественного транспорта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В День Победы 9 мая в Перми скорректируют вечерние рейсы общественного транспорта. Это позволит пермякам добраться до дома после праздничного фейерверка.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, праздничный день завершится в 23.00 салютом продолжительностью 10 минут. В этом году салют будут запускать с правого берега Камы возле Коммунального моста. Жители и гости краевой столицы смогут его посмотреть с большинства центральных точек города.

Вечером можно будет воспользоваться автобусами №3, 10, 14, 15, 20, 50, 53, 67, 68, а также трамваями №4, 5, 7.

Также 9 мая в период с 23.50 до 23.20 будет временно закрыто движение на Коммунальном мосту. Автобусы №15, 20 и 53 будут следовать с приостановкой на время проведения праздничного фейерверка.

Актуальное расписание, а также маршруты следования и движение городского общественного транспорта можно посмотреть в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс».

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