В Прикамье температура воздуха 8 и 9 мая ожидается ниже климатической нормы

Днем будет не выше +14 градусов. Фото: Юлия Лоза

В ближайшие дни на территории Пермского края ожидается прохладная погода. Температурный фон окажется на 4-5 градусов ниже климатической нормы. При этом на большей части региона обойдется без осадков. О погоде на 8 и 9 мая рассказали специалисты проекта «Метеоролог и я».

В понедельник в Прикамье будет облачно с прояснениями. В дневные часы столбики термометров поднимутся не выше +5…+10°, в Перми до +7…+9°. В течение дня будет северо-западный ветер 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду.

Ночью 9 мая в Пермском крае будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха упадет до −1… −6°, в низинах и в горах до -8°. Днем потеплеет до +9…+14°, в Перми +11…+13°. Ветер западный 4-9 метров в секунду. По северу региона ожидается усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду.

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