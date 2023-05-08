В Березниках восстановили водоснабжение после масштабного отключения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Березниках возобновили водоснабжения жилых домов и зданий. Как сообщили в региональном управлении МЧС, в 15.30 7 мая подача воды была восстановлена в полном объеме.

Ситуацию прокомментировал и глава Березников Алексей Казаченко. «Частично коммунальный коллапс удалось урегулировать к полудню благодаря «героическим усилиям» рабочих. В 15.30 на «Усолку» полностью вернули электроснабжение и заполнили систему водой.

Напомним, утром, 7 мая, в Березниковском водоканале сообщили о массовых отключениях воды в сотнях домов, в десятках садиков и школ. В список отключений попали 2я городская больница и больничный городок, центр гемодиализа, дом престарелых, детский реабилитационный центр и другие социальные объекты.

По данным краевого МЧС, из-за плановых работ на трансформаторной подстанции ВНС-1 под отключение попали 486 многоквартирных жилых домов и 971 частный дом – всего 73 тысячи человек.

Жителей предупреждают, что после возобновления водоснабжения в течение трех дней отстаивать воду и употреблять ее только в кипяченом виде.

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