В Пермском крае днем 7 мая прошел снег

Фото: Метеоролог и я / ВКонтакте

Днем в воскресенье, 7 мая, в некоторых территориях Пермского края выпал снег. Об этом рассказали жители региона в социальных сетях.

– Красновишерск — идёт снег, то крупа, то хлопья, - написал пользователь ВКонтакте.

В течение дня снег также падал в Березниках, Соликамске, Краснокамске, Кудымкаре, Кочевском и Пермском районах.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали в Прикамье похолодание, которое будет сопровождаться заморозками и мокрым снегом. Температурный фон в ближайшие дни ожидается на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

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