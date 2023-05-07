Футболисты пермского «Амкара» обыграли гостей из «Челябинска»

Фото: ФК "Амкар".

Пермские футболисты продолжают бороться за выход в первый дивизион. На своем поле они принимали своих извечных соперников – футболистов «Челябинска».

В начале первого тайма пермяки показали активную игру. Они доминировали на стадионе «Звезда». Проход к воротам соперника пермяка Вадима Карева закончился тем, что судья назначил пенальти - защитник «Челябинска» коснулся мяча рукой.

Выпавший шанс успешно реализовал пермский полузащитник Иван Маркелов, забив свой шестой мяч за сезон. Все предыдущие он также забил с пенальти.

После этого пермяки расслабились, и челябинцы пошли в атаку. Во втором тайме они были явно активнее. Один раз мяч попал в перекладину ворот пермского голкипера. Но после финального свистка счет остался прежним – 1:0 в пользу «Амкара».

13 мая пермские футболисты сыграют на выезде в Новосибирске.

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