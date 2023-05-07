Пермские реставраторы восстановят легендарный Ил-2, найденный на дне Керченского пролива

Металлические части штурмовика неплохо сохранились. Фото: permkrai.ru.

Сотрудничество между водолазами Центра подводных исследований РГО и пермскими любителями истории, которое наладилось в ходе исследования обнаруженного на дне Сылвы парохода «Вера Фигнер», приобретает новые контуры.

Специалисты Российского географического общества попросили реставраторов из Перми помочь восстановить легендарный штурмовик Илюшина – Ил-2, сбитый в бою во время Великой Отечественной войны. Его части подняли со дна Керченского пролива.

- Этот штурмовик мы обнаружили на глубине 10 метров, - рассказал руководитель водолазных спусков ЦПИ Денис Михалёв. – Найти объект в такой сохранности это большая удача. Но требуется реставрация самолета.

- Мы сохраним эту боевую машину, потому что без памяти и знания прошлого будущего не существует, - пообещал пермский реставратор Сергей Захматов.

В ближайшее время специалисты сделают описание, подбор технической документации, консервацию самолета, а затем начнут реставрировать детали легендарного штурмовика.