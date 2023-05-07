В Пермском крае круизные маршруты теплоходов продлят до Хохловки, Березников и Соликамска

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Пермском крае продлят круизные маршруты «Великого волжского пути». Об этом сообщает информагентство ТАСС.

Для этого в Березниках и Соликамске, а также в Хохловке оборудуют причалы, к которым смогут приставать двух и трехпалубные теплоходы.

- Мы поставили задачу в перспективе двух-трех лет освоить Верхнекамье для круизного туризма, - передает агентство слова заместителя председателя правительства Пермского края Алексея Черникова.

Уже готов проект модульного причала в Хозловке и скоро по конкурсу будут искать подрядчика на его изготовление.

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