Пермская телебашня поздравит горожан с Днем радио

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ровно 128 лет назад наш земляк Александр Попов изобрел радио. Сейчас 7 мая в России празднуют День радио.

Сегодня по этому случаю пермская телебашня будет с 21.30 до полуночи передавать закодированный световой сигнал с помощью азбуки Морзе – «С Днем радио!»

А 9 мая в честь Дня Победы телевизионная башня в Перми окрасится в цвета георгиевской ленты, а по периметру будут бежать огоньки праздничного салюта. Не пропустите это зрелище!

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru