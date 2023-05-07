Пермская телебашня поздравит горожан с Днем радио

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Ровно 128 лет назад наш земляк Александр Попов изобрел радио. Сейчас 7 мая в России празднуют День радио.
Сегодня по этому случаю пермская телебашня будет с 21.30 до полуночи передавать закодированный световой сигнал с помощью азбуки Морзе – «С Днем радио!»
А 9 мая в честь Дня Победы телевизионная башня в Перми окрасится в цвета георгиевской ленты, а по периметру будут бежать огоньки праздничного салюта. Не пропустите это зрелище!
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