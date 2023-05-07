В Прикамье с Днем Победы поздравили 97-летнего ветерана войны

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Перми руководители ГУ МВД России по Пермскому краю тепло поздравили с наступающим Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны и ветерана органов внутренних дел 97-летнего Аркадия Бронникова.

Будучи еще совсем молодым, он принимал участие в боях за освобождение Венгрии, Чехословакии и Австрии. На его груди - орден Отечественной войны I степени, орден Славы III степени, медаль «За боевые заслуги» и другие награды.

После войны Аркадий Бронников работал в милиции и прошел путь от участкового до старшего эксперта-криминалиста в ГУВД Пермской области.

Заместитель начальника Главного управления МВД России по Пермскому краю полковник полиции Валентин Шипков и начальник центра профессиональной подготовки краевого Главка полковник полиции Алексей Карин пожелали ветерану крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.