В Прикамье перестали искать пропавшую в апреле 52-летнюю женщину

Фото: поисковый отряд "Регион 59".

Как мы уже писали, 29 апреля в деревне Подкаменное Кунгурского района пропала без вести 52-летняя Наталья Мельникова.

В поисковом отряде «Регион59» в начале мая объявили ее поиски.

Сегодня, 7 мая, волонтеры объявили, что поиски пропавшей прекращены.

- Найдена, жива, - написали они на своей странице ВКонтакте. – Просьба снять репосты.

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