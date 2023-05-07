Обгоревшего на пожаре жителя Прикамья насильно доставили в ожоговый центр в Перми

Вчера, 6 мая, житель кунугрской пятиэтажки начал отмечать наступившие праздники. В конце концов, он уснул, очевидно, с сигаретой в руках, и под ним загорелся диван.

Соседи почувствовали запах дыма из-под двери его квартиры на третьем этаже и вызвали пожарных. Те приехали к дому на улицу Степана Разина. Взломав дверь, они вытащили из задымленного помещения хозяина с ожогами. А следом вынесли и затушили горевший диван.

Пострадавший 42-летний кунгурец поначалу громко спорил с врачами скорой помощи, уверяя, что он не нуждается в госпитализации. Судя по всему, он пребывал в шоковом состоянии.

Однако ожоги на его руках и ногах оказались столь серьезны, что его пришлось отвезти в Пермский ожоговый центр.

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