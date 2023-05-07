В Перми открывается ярмарка, приуроченная ко Дню Победы

Фото: Оксана ЗУЙКО

Товары с символикой «Пермь-300», а также продукцию от местных производителей можно будет приобрести на приуроченной к празднованию Дня Победы городской ярмарке, которая откроется в Перми в 12.00 сегодня, 7 мая, на Парковом проспекте, 66.

Как объяснили в городской администрации, торговые шатры будут работать с 7 по 9 мая с 12.00 до 20.00.

Посетителей также ждут различные развлекательные программы.

7 и 8 мая с 13.00 до 15.00 здесь будут работать аниматоры, пройдут спортивная эстафета и конкурс рисунков на асфальте.

9 мая в это же время на ярмарке состоится концерт в честь Дня Победы.

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