Коммунальщики рассказали, в каких пермских домах после праздников отключат воду

На праздничные дни коммунальщики не запланировали ремонт водопроводных сетей в городе, но сразу после праздников ремонты возобновятся.
В компании «Новогор Прикамье» рассказали, в каких домах и когда в связи с этим отключат воду.
10 мая с 10.00 до 19.00 воды не будет в домах на таких улицах:
- Песчаная, 1, 1 К2, 1Б;
- Строителей, 34, 34А.
13 мая с 10.00 до 19.00 отключат воду в многоэтажках на улицах:
- Борчанинова, 1, 3, 5, 7;
- Ленина, 74, 76, 78А;
- Пермская, 161.
13 мая с 10.00 на сутки – до 10.00 14 мая пересохнут краны в домах по адресам:
- 25 Октября, 17
- Ленина, 32А, 32В, 34, 34Б, 42Б;
- Пермская, 37, 39А, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 54, 54А, 56, 60, 68, 70;
- Сибирская, 8, 10, 17, 17Б, 19, 19А, 19Б, 23.
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