Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики предупреждают, что сегодня, 7 мая, через Пермский край пройдет холодный фронт, и температура воздуха понизится как днем, так и ночью.

- В воскресенье во второй половине дня к северу региона приблизится зона осадков и ожидается дождь и мокрый снег, - сообщают в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - В Перми днем 7 мая будет +9…+11 градусов, на северо-западе края - +5…+10, на юге до +15 градусов.

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Метеорологи предупреждают, что в ночь на 9 мая по всей территории Прикамья, втом числе и в Перми ожидаются ночные заморозки. Сегодня ночью они вполне вероятны в северных территориях региона.

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