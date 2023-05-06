Близ Бершети под Пермью полыхал сильный пожар

Последствия пожара возле Бершети. Фото: Мария Сергеева

- Сейчас территория возле Бершети – это огромные поля выжженой травы, где до сих пор работают специалисты МЧС, а также останавливаются автомобили, из них выходят люди, они достают лопаты и начинают помогать тушить тлеющую траву и деревья, ведь рядом находятся дома и дачи, - рассказывает корреспондент «КП» о пожаре возле Бершети.

Последствия пожара возле Бершети. Фото: Мария Сергеева

Сухая трава и лес вспыхнули возле села Бершеть около 17.30 вечера. Из-за сильного ветра огонь начал мгновенно захватывать все новые и новые территории.

- На место возгорания выдвинулись 25 человек личного состава и пять единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - Горела сухая трава и деревянные строения. Локализовать пожар удалось в 20 часов 07 минут. Погибших и пострадавших на пожаре нет.

Последствия пожара возле Бершети. Фото: Мария Сергеева

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Перми в долине реки Егошихи бушует крупный пожар

Черный дым от горящих дачных домиков виден со многих точек города (Подробнее...)