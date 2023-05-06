Лучшие педагоги Пермского края обменяются опытом, путешествуя на теплоходе

132 лучших учителя со всего Пермского края отправились в круиз на теплоходе «Василий Чапаев».

5 мая 132 лучших учителя со всего Пермского края отправились в круиз на теплоходе «Василий Чапаев». Их путешествие будет проходить по маршруту «Пермь – Чайковский – Елабуга – Сарапул – Пермь» и закончится 9 мая.

Во время поездки в рамках педагогического этнофест-путешествия «На берегах Камы», педагогам предстоит пройти образовательную программу и обменяться опытом с коллегами из соседних регионов.

На борту теплохода будут организованы тематические мастер-классы, профессиональные дискуссии, просветительские, этнокультурные и оздоровительные интенсивы.

Также учителям предстоят экскурсии по городам и интересные встречи с коллегами из Татарстана и Удмуртии. Это масштабное мероприятие приурочено к празднованию Года педагога и наставника, объявленного Президентом страны.

- Участники этнофеста были отобраны территориальными управлениями образованием за особые заслуги и достижения в профессиональной сфере, - рассказали в краевом Министерстве образования и науки Пермского края. - Такой формат образовательного интенсива для педагогов был организован в регионе, да и в стране впервые. Программа составлена так, чтобы пять дней поездки прошли для учителей ярко и познавательно.

- Это путешествие – отличная возможность завести новые полезные знакомства и поделиться ценным опытом и педагогическими наработками, – обратилась к учителям в день отправления теплохода глава краевого Минобра Раиса Кассина.

9 мая, в день, когда учителя вернутся обратно, для них запланировано тематическое мероприятие «Бессмертный полк моей семьи», приуроченное к 78-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Оно пройдет в формате «разговор героев».