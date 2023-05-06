В Перми в высотке рядом с логом загорелся балкон на последнем этаже

ЧП произошло рядом с тем логом, где тушили заброшенные дачные дома.
Фото: Анна Маркова
- Пожар в квартире и пожар в расселенных домах никак не связаны между собой, это два абсолютно разных пожара, - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Напомним, 6 мая, в 16.25 в Перми начался серьезный пожар, загорелись дачные дома в долине реки Егошихи. Вскоре в объектив камеры корреспондента «КП», работавшего на месте, попал пожар в квартире высотки, стоящей на краю лога.
- Информация о пожаре в 12-ти этажном многоквартирном жилом доме поступила в дежурную часть в 17.13, - прокомментировали возгорание в МЧС. - К месту возникновения пожара незамедлительно были направлены 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Прибывшие пожарные установили, что горение происходит на балконе 12-го этажа. Локализовать огонь и ликвидировать возгорание удалось в 17.59. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причина пожара.
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