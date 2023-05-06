В Пермском крае женщина спасла из горящего дома троих детей

Площадь пожара в частном доме многодетной семьи в Нытве составила 229 квадратных метров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В МЧС сообщили о том, что 6 мая многодетная мать из Нытвы спасла из горящего дома троих своих детей. Пожар в доме, где проживала семья начался на крыше из-за неисправной печи, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 01.44.

- Когда на место приехали первые пожарные подразделения, в доме горели крыша, стены дома и хозяйственные постройки, площадь пожара составляла более 200 метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - Благодаря грамотным действиям хозяйки дома, которая обнаружила открытое горение на крыше, удалось избежать трагедии. Женщина успела выйти сама и вывести троих детей через окно.

В 02.02 пожарным удалось локализовать огонь, а в 02.10 – полностью ликвидировать его. В тушении пожара принимали участие 19 человек личного состава и пять единиц техники.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru