В Краснокамске закрыли роддом

Рожениц из Краснокамска будут направлять в ГКБ им. Гринберга или Пермский краевой перинатальный центр. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснокамске закрылся роддом. Напомним, в пандемию туда отправляли рожениц с признаками ОРВИ и COVID-19. С 1 мая роддом в Краснокамске закрыли, о причинах этого рассказали в Минздраве.

- Отделение для лечения беременных с COVID-19 в Краснокамской городской больнице закрыто с 1 мая, - ответили в Минздраве на запрос «КП». - Всех пациенток с признаками респираторных инфекций сейчас будут госпитализировать в Городскую клиническую больницу им. М.А. Тверье. А в Краснокамске пока проводится дезинфекция.

Как пояснили медики, решение о переводе отделения было принято, чтобы повысить оперативность и качество оказания медицинской помощи беременным женщинам с коронавирусной инфекцией. Родильное отделение в ГКБ им. Тверье относится к учреждениям родовспоможения более высокого (третьего) уровня, оснащено более современной техникой и большим количеством профильных специалистов.

Остальные роженицы из Краснокамска, как и ранее будут направляться в ГКБ им. Гринберга или Пермский краевой перинатальный центр, в зависимости от наличия или отсутствия патологии.

Женские консультации, в которых пациентки из Краснокамска состоят на учете по беременности, а также гинекологическое отделение Краснокамской горбольницы, продолжают свою работу.

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