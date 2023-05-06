В Перми из-за двух репетиций Парада Победы временно поменяют движение транспорта

7 мая в Перми пройдет генеральная репетиция Торжественного прохождения войск Пермского гарнизона. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В мэрии сообщили о временном изменении движения транспорта из-за двух репетиций Парада Победы, которые пройдут 6 и 7 мая с 11.00 до 15.00.

В связи с этим движение всех видов транспорта будет временно закрыто с 10.00 до 16.00 на следующих участках:

– четной стороне Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Монастырской (без остановки движения по улицам Петропавловской и Советской);

– четной и нечетной сторонах Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Пушкина;

– Октябрьской площади;

– улице Екатерининской от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда;

– улице Луначарского от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда.

Также до 10 мая будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на Октябрьской площади и по Комсомольскому проспекту.

Актуальное расписание транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в группе «Пермский транспорт» «ВКонтакте» и Telegram-канале.

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