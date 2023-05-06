Актер из «Реальных пацанов» купил для земляков в зоне СВО автомобиль УАЗ

Фото на фоне УАЗа, который отправится в зону СВО, Армен Бежанян разместил на своей странице в соцсетях.

«Уважение и респект, Армен», «Достойный поступок», «Это по-мужски!», - такие отклики оставляют подписчики депутата Армена Бежаняна, известного по сериалу «Реальные пацаны».

На своей личной страничке депутат Осинского городского округа Армен Бежанян разместил пост, где сфотографировался на фоне автомобиля УАЗ и объяснил, что купил его для земляков, находящихся в зоне СВО.

- Я человек абсолютно мирный, но раз так получилось, я не могу остаться в стороне, поэтому приобрел для осинских парней гражданский автомобиль для доставки продуктов, топлива и эвакуации раненых, - объяснил Армен Бежанян свою позицию. - Не спрашивай, что страна сделала для тебя. Спроси, что ты сделал для страны.

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