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НовостиОбщество5 мая 2023 16:49

«Комсомолка» в Перми продолжает собирать фото героев для «Бессмертного полка»

Из них мы создадим трогательный мини-фильм
Виктор Правдин

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году мы готовимся отметить 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Как известно, этот праздник неразрывно связан с шествием «Бессмертного полка», но по соображениям безопасности привычное шествие решили отменить.

«Комсомолка» придумала свой вариант, как увековечить память ваших близких, кто ковал Победу на фронте и в тылу. Мы создадим трогательный мини-фильм, посвященный нашим героическим землякам, и в День Победы будем транслировать его на нашем сайте и в социальных сетях.

Прием фотографий мы начали еще в начале этого месяца и хотели закончить сегодня, 5 мая, но так как нам продолжают отправлять фото, мы решили продлить прием заявок до 7 мая включительно.

Присылайте нам фотографии ваших героев на почту nikolay.oberemchenko@phkp.ru.