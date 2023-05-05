Житель Пермского края спас на пожаре своего соседа

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
В четверг, 4 мая, на улице Калинина в поселке Верхнечусовские Городки загорелся частный дом. Пожар увидел сосед хозяина жилища и вовремя успел его предупредить. Когда на место приехали пожарные, огонь уже охватил надворные постройки и крышу дома. Огнеборцы быстро потуили пламя и спасли от огня дом, находившиеся в 5 метрах от места пожара.
На пожар реагировали 23 человек личного состава МЧС и 6 единиц техники. Никто не погиб ти не пострадал.
- Предварительной причиной пожара послужило отсутствие или несоответствие размеров разделки перекрытия здания (сооружения) от дымовой трубы в бане, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
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