В Перми купальный сезон на пляжах официально откроется с 15 июня

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году в Перми официальный купальный сезон планируется открыть с 15 июня. И продлится он до 31 августа. Такие сроки установлены в соответствующем проекте постановления администрации города.

Обычно перед началом сезона городские пляжи проверяют специалисты МЧС и Роспотребнадзора. В частности, изучается качество воды и песка, состояние дна, наличие спасательных постов. После этого, выдают разрешение на открытие мест отдыха у воды.

Всего на территории Перми действуют пять официальных пляжей: у Коммунального моста, на КамГЭС, в Кировском районе, у Мотовилихинского пруда и на левом берегу реки Сылвы в поселке Новые Ляды. В течение лета здесь дежурят спасатели.

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