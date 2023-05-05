Пермяк обозвал судебного пристава собакой и ударил кулаком по лицу

Фото: Александр ГЛУЗ

В отделе судебных приставов по Орджоникидзевскому району Перми зачастую бывает жарко. Но 44-летний сотрудник по имени Иван ( имя изменено - Ред.) человек выдержанный, он может урегулировать любой спор и выйти из ситуации без конфликта. Однако, 17 января даже он не выдержал, когда в отдел без очереди и без записи стал ломиться мужчина. Он шел на прием по вопросу банковской задолженности. Причем жена этого мужчины уже прошла к специалисту, а супруг шел следом за женой. Но попасть в отдел он хотел без очереди, чем возмущал граждан. До этого, как потом выяснилось, муж и жена поругались, соответственно, дяденька был на взводе.

Иван при входе в отдел не пускал человека, действовал по инструкции. Мужчина возмущался, а потом ударил пристава кулаком в лицо. На шум из кабинета вышел посетитель, он разнял конфликтующих. Но позднее нарушитель вновь вцепился в пристава, пнул ногой, второй удар ногой пришелся в стол, с буяна слетел ботинок. Мужчина пытался вытащить судебного пристава на разборку на улицу. Когда подошли на шум коллеги Ивана, одному из них дебошир задал вопрос: «Ты хозяин этой собаки?». 43 – летнего хулигана сотрудники Росгвардии доставили в отдел полиции. Итогом инцидента стало уголовное дело.

Александра Юрьева, следователь СО по Орджоникидзевскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю:

«Уголовное дело расследовалось по ч. 1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Максимальный срок наказания до пяти лет лишения свободы. Обвиняемый, ранее не судим, у него положительные характеристики. На момент совершения преступления человек был трезв».

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 30 тысяч рублей и еще осужденный должен возместить материальный ущерб 20 тысяч потерпевшему. К слову, примерный семьянин еще на следствии пытался загладить вину, просил прощения и хотел возместить ущерб. Но Иван извинения не принял и денег не взял. Виновен, значит, должен понести наказание. И гражданин получил судимость.

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