После жалобы глава СКР поручил проверить производителя асфальтобетона в Прикамье

Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить производителя асфальтобетонных смесей в поселке Поповка Пермского края. Одна из местных жительниц обратилась с жалобой на нарушения в деятельности предприятия в Информационный центр СК России.

Ведомстве пояснили, что данное предприятие организовано возле жилых домов. При этом производство асфальтобетонных смесей относится к производственному объекту третьего класса опасности. На территории завода также расположена пропарочная камера, разрешительная документация на которую отсутствует. Организация регулярно нарушает режим тишины, что представляет значительные неудобства местным жителям.

Обращения по поводу данного производителя неоднократно поступали в различные инстанции. Однако жители деревни никаких результатов не добились.

В настоящее время региональным Следственным комитетом проводится процессуальная проверка. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Руководителю Следственного управления СКР по Пермскому краю Денису Головкину поручено доложить об установленных на данный момент обстоятельствах, а затем – о результатах проверки.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65