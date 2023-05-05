В 2024 году в Перми могут благоустроить еще один квартал эспланады

Фото: permkrai.ru

В 2024 году в Перми планируют благоустроить еще один квартал городской эспланады. Речь идет о сквере в 64-м квартале, который расположен между Театром – Театром и улицей Крисанова. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

На территории обустроят пешеходные дорожки и площадки, установят бортовой камень и выполнят озеленение. Также появятся малые архитектурные формы. Кроме того, здесь могут организовать амфитеатр, выставочные модули, кафе и многое другое.

Проект по продолжению благоустройства главной площади краевой столицы участвует в онлайн-голосовании, в ходе которого будет выбран приоритетный объект благоустройства на 2024 год. Кроме 64-го квартала эспланады, пермяки могут проголосовать за обустройство долины реки Данилиха и парка культуры и отдыха в Кировском районе. Поддержать один из трех проектов можно на портале 59.gorodsreda.ru до 31 мая.

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