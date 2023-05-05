В Москве задержали главу пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова

Фото: Алиса СТАРОСТИНА

Утром 5 мая в московском аэропорту Шереметьево сняли с рейса и задержали председателя пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова. Об этом сообщили в Telegram-канале общества «Мемориал»*. (организация объявлена в России иностранным агентом и ликвидирована в 2022 году по решению Верховного Суда РФ).

В марте этого года у Александра Чернышова и активистов ликвидированной организации прошли обыски и изъятия, а также были проведены допросы. Одного из активистов пермского отделения «Мемориала»* (организация объявлена в России иностранным агентом и ликвидирована в 2022 году по решению Верховного Суда РФ) отвезли в Центр по противодействию экстремизму, где расспрашивали о бывшем руководителе организации и об архиве организации в Перми.

Оперативники вынесли из квартиры бывшего активиста имущество ликвидированной организации, которое там хранилось. В том числе изъяли книги, документы, материалы передвижных выставок, а также компьютер, телефоны, флешки, сим-карты.

*Организация объявлена в РФ иностранным агентом и ликвидирована.

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