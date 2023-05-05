В Перми в День города бесплатный проезд планируют сделать до 2 часов ночи

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми проезд в городском общественном транспорте в День города, 12 июня, планируется сделать бесплатным. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте администрации Перми.

Согласно документу, пассажирам не надо будет оплачивать проезд в автобусах и трамваях с полуночи 12 июня до 02.00 часов 13 июня. Бесплатный проезд в День города пока распространяется только на 300-летний юбилей, который Пермь празднует в этом году.

Ранее о планах сделать проезд в транспорте Перми бесплатным в День города предложил мэр Алексей Демкин на заседании городской думы. Отмечается, что такое решение позволит жителям и гостям краевой столицы посетить больше праздничных мероприятий, которые будут проходить в разных местах города.

Напомним, в этом году 12 июня в честь 300-летия Перми планируется большое количество праздничных мероприятий, включая фейерверк, который запустят над Камой в 23.30.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65