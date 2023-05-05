В Перми до 15 мая ограничат проезд по улице Лифанова

Фото: Пермские тепловые сети

Пермские тепловые сети проводят монтаж участка новой теплосети по ул. Лифанова в Мотовилихинском районе Перми. Мероприятия реализуются в рамках кампании по подготовке к следующему отопительному сезону и необходимы для надежного теплоснабжения жителей. Работы согласованы администрацией Перми. Модернизация тепломагистрали проводится без отключения подачи теплоресурсов.

В связи с перекладкой теплосети на период с 00-00 06.05.2023 до 07-00 15.05.2023 закрывается проезд в обе стороны по улице Лифанова на участке от ул. Анри Барбюса. Объезд для общественного и личного транспорта организован по группе улиц Я. Свердлова-Анри Барбюса-Ивановская-КИМ и Восстания-проспект Октябрят-А. Грибоедова.

Энергокомпания приносит жителям извинения за доставленные неудобства и напоминает: подготовка теплосетевой инфраструктуры необходима для стабильного теплоснабжения жителей в осенне-зимний период.