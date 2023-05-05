За год прибыль предприятий Пермского края упала на 63,5%

Фото: Даниил ОПАРИН

С января по февраль 2023 года предприятия Пермского края, без учета банков, страховых организаций, бюджетных учреждений и организаций с численностью до 15 человек, получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 36,9 млрд рублей. Это на 63,5% ниже уровня соответствующего периода предыдущего года. Такие данные приводит Пермьстат.

В целом по Пермскому краю 70,3% организаций завершили отчетный период с прибылью – 43,1 млрд рублей. Это на 59,8% ниже, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Сумма убытка нерентабельных организаций Прикамья увеличилась на 0,2% и составила 6,2 млрд рублей.

Более существенно прибыль снизилась у предприятий в сфере добывающих производств, а также у организаций, занятых производством продуктов питания, текстиля и в сфере розничной торговли.

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