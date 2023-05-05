Специалисты «Азота» оценили работы студентов на всероссийской научно-практической конференции

Фото: Филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Специалисты филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в составе жюри ХIII Всероссийской научно-практической конференции «Молодежная наука в развитии регионов-2023» оценили работы студентов и молодых ученых. Мероприятие состоялось в Березниковском филиале Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ).

На конференции было представлено 9 работ студентов бакалавриата и магистратуры БФ ПНИПУ и доклад научного сотрудника Уральского государственного научно-исследовательского института региональных экологических проблем (ФГБУ УралНИИ «Экология»). Темы выступлений касались различных сфер: химической, экологической, информационной и технологической.

Лучшими признаны доклады «Влияние параметров ультразвуковой обработки на содержание примесей в галитовом отвале» Марины Наумовой (1-е место), «Сравнение способов расчета температуры кипения раствора» Романа Исакова (2-е место), «Студенты предложили улучшение производства» Варвары Шишкановой-Каменских (3-е место). Доклады и статьи молодых ученых включены в сборник конференции. В этом году в него вошли 110 статей от 149 авторов из 15 регионов России.

Денис Сергеев, эксперт тренажерно-обучающего комплекса производства аммиака филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим», член жюри:

Студенты представили достойные работы, которые ценны не только с точки зрения теории, но и практики. Мы с коллегами особо отметили работу Варвары Шишкановой-Каменских. Эта девушка принимала участие в программе «Стажировкав филиале «Азот» и после написала доклад по модернизации работы одного из цехов. Такой интерес и инициативу проявляют настоящие рационализаторы, которых мы особенно ценим. Этим летом Варвара будет проходить производственную практику на нашем предприятии и сможет еще ближе познакомиться с производством.