В Прикамье ищут пропавшую 52-летнюю женщину с родинкой над верхней губой

Фото: Поисковый отряд «Регион59» / ВКонтакте

В деревне Подкаменное Кунгурского района пропала без вести 52-летняя Наталья Мельникова. Об этом сообщили в поисковом отряде «Региона59».

Женщина пропала почти неделю назад. Утром 29 апреля она ушла из дома по улице Подлесная и не вернулась. С тех пор о ее судьбе ничего неизвестно.

Приметы пропавшей женщины: рост около 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные короткие, на правом ухе имеется шрам, над верхней губой родимое пятно. В день исчезновения она была одета в розовую ветровку, черные штаны, светлые кроссовки с синими вставками.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Натальи, просят сообщить по телефонам: 02, 102 – полиция, 112 – ЕДДС, +7 (342) 241-36-40 - БРНС г.Пермь, 8-912-880-41-60 – волонтёры, 8-958-244-12-84 - Юлия.

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