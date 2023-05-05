В Прикамье девочка попала в больницу, покурив смесь с наркотиками

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нытвенском районе девочку-подростка вовлекли в употребление наркотиков. Об этом рассказали в прокуратуре Пермского края.

Девочка находилась в компании, где были как сверстники, так и взрослые. Один из старших предложил ей попробовать курительную смесь, в которой были наркотические вещества. В результате девочка попала в больницу с признаками отравления.

В отношении взрослого, который дал несовершеннолетней наркотик, возбудили уголовное дело. Расследование находится на контроле прокуратуры.

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