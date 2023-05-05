В Перми для юных участников Зеленого марафона будут организованы детские зоны с эко-просветительскими активностями

Фото: vk.com/green_marathon

20 мая в 60-ти городах страны пройдет юбилейный 10-ый Зеленый марафон от Сбера. Помимо спортивной программы, запланирована серия экологических активностей, без которых уже сложно представить Зеленый марафон.

На территории Волго-Вятского региона крупнейший семейный фестиваль пройдет в 9-ти городах: Перми, Ижевске, Владимире, Чебоксарах, Кирове, Йошкар-Оле, Саранске, Нижнем Новгороде и Набережных Челнах.

В апреле во всех регионах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка прошли акции по высадке деревьев. Также в апреле и мае волонтеры Сбера примут участие в субботниках. Кроме этого сотрудники банка участвуют в акции по сбору пластиковых крышечек. Часть из них будет задействована на Зеленом марафоне в экологическом шоу, которое пройдет в нескольких городах, но основная масса собранных крышечек будет направлена на переработку.

Непосредственно на площадках Зеленого марафона в городах будут организованы специальные зоны для раздельного сбора отходов, где гости и участники марафона смогут сдать вторсырье – пластик и пластиковые крышечки, макулатуру, стекло и пр.**. Для юных участников Зеленого марафона на площадках будут организованы детские зоны с эко-просветительскими активностями.

Петр Колтыпин, вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Зеленый марафон – это нечто большее, чем крупнейшее беговое событие. Забеги проходят в центральных городских локациях, сопровождаются экологическими мероприятиями и социальными акциями. В этом году забег проводится вместе с фондом "Вклад в будущее". Собранные средства будут использованы для высадки тысяч деревьев, продолжая масштабную программу лесовосстановления, которую уже много лет проводит Сбер».