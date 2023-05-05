Экс-замглавы НПО «Искра» Алексея Лупандина просят приговорить к 18 годам колонии

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В Перми бывшего заместителя генерального директора по коммерческим вопросам АО «НПО «Искра» Алексея Лупандина могут приговорить к реальному сроку. На суде прокуратура попросила назначить ему наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии, а также штраф в размере 3,5 млн рублей. Об этом сообщает «РБК-Пермь».

Его четырех соучастников прокуратура предложила приговорить к срокам от 17 до 9 лет. Также с них могут потребовать выплатить штрафы в размере от 2,1 до 1,1 млн рублей.

По информации издания, прокуратура считает доказанной версию ФСБ о создании г-м Лупандиным преступного сообщества и мошенничестве на 67 млн рублей. По версии следствия, бывший топ-менеджер использовал подложные документы для оплаты невыполненных грузоперевозок гражданской продукции, что нанесло ущерб предприятию. В результате, сумма причиненного предприятию ущерба составила 67 млн рублей.

Научно-производственное объединение «Искра» - одно из крупнейших машиностроительных предприятий России. Оно занимается разработкой и производством оборудования для топливно-энергетической и ракетно-космической отраслей.

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