С 10 мая у вокзала Пермь II закроют парковку

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Платная парковка у железнодорожного вокзала Пермь II будет закрыта с 10 по 20 мая. Об этом «КП-Пермь» рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Причиной закрытия станут ремонтные работы на привокзальной площади. Там заменят асфальтовое покрытие и поставят новое оборудование. При этом бесплатная парковка со стороны автобусных остановок будет открыта.

«СвЖД приносит извинения за причиненные неудобства и рекомендует пассажирам, пользующимся личным автотранспортом или такси, планировать прибытие на вокзал заблаговременно», — говорится в сообщении.

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