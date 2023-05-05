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НовостиОбщество5 мая 2023 5:42

С 10 мая у вокзала Пермь II закроют парковку

Причиной станут ремонтные работы
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Платная парковка у железнодорожного вокзала Пермь II будет закрыта с 10 по 20 мая. Об этом «КП-Пермь» рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Причиной закрытия станут ремонтные работы на привокзальной площади. Там заменят асфальтовое покрытие и поставят новое оборудование. При этом бесплатная парковка со стороны автобусных остановок будет открыта.

«СвЖД приносит извинения за причиненные неудобства и рекомендует пассажирам, пользующимся личным автотранспортом или такси, планировать прибытие на вокзал заблаговременно», — говорится в сообщении.

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