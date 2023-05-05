В Пермском крае в выходные 6 и 7 мая похолодает до 0 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В выходные в Пермском крае ожидается существенное похолодание. По северу региона возрастет вероятность возвращения смешанных осадков и ночных заморозков. О погоде на ближайшие дни рассказали специалисты проекта «Метеоролог и я».

В субботу, 6 мая, на территории Прикамья будет переменная облачность, по северо-западу облачно. В течение дня по северу пройдет небольшой дождь, местами умеренный дождь. В юго-восточной части края обойдется без осадков.

Температура воздуха ночью будет около +6...+11°, в Перми +9...+11°. Днем воздух прогреется до +19...+24°, по северо-западу до +9...+14°. Возможно усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 7 мая, в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой дождь, местами умеренный, на северо-западе может выпасть дождь со снегом. В ночные часы столбики термометров опустятся до +5...+10°, по северо-западу 0...+5°, в Перми до +7...+9°. Днем немного потеплеет до +10...+15°, по северу и в горах +5...+10°. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.

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