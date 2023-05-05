В Пермском округе построят базы отдыха и благоустроят пляжи

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Пермского муниципального округа подготовили земельные участки, где планируется строительство базы отдыха и благоустройство пляжей. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на местную администрацию.

Участки выставят на аукцион для сдачи в аренду. Всего их четыре. Первый участок находится в деревне Петровка в Култаевском поселении. Его площадь 75,9 тыс. кв. м. Второй участок площадью 125,1 тыс. кв. м расположен севернее Троицы в Сылвенском поселении. Там организуют зоны отдыха.

На территории площадью 7,5 тыс. кв. м в деревне Карасье в Хохловском поселении благоустроят пляж, а на площадке в 47,2 тыс. кв. м в Кукуштанском поселении — построят базу отдыха.

Аукцион будет объявлен после согласования проекта договора аренды.

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