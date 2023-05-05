Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 5 мая около 08:00 ДТП произошло на Западном обходе Перми при выезде с Красавинского моста. Пока серьезных затруднений в движении на этом участке дороги нет.

Есть трудности в движении 6-7 баллов на ш. Космонавтов районе развязки у ТЦ «Колесо», на ул. Леонова - от Южного обхода до ул. Промышленной и перекрестке с ул. Свиязева.

В Мотовилихе скопление транспорта на ул. Мостовой и ул. Соликамской при съезде к пл. Восстания. Такая же ситуация складывается на Вышке-2 в месте пересечения ул. Соликамской и ул. Гашкова.

Затор в 6-7 баллов на ул. Якутской перед кольцом Соснового бора.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города 18 км. Температура воздуха в этот час около +10 градусов, облачно. Хорошего утра и безопасных дорог!

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