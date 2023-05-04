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НовостиПроисшествия4 мая 2023 17:16

В Пермском крае мужчина выбросил из окна собаку и добил ножом на земле

Жутчайший случай по своей жестокости произошел в Березниках
Павел Шатров
Фото: Google Карты

Фото: Google Карты

По сообщению сообщества «Это Пермь», жуткий и жестокий случай произошел 4 мая в Березниках.

Во второй половине дня из окна квартиры на ул. Льва Толстого, 21 выбросили на асфальт собаку породы той-терьер. Судя по всему, к еще живой собаке спустился хозяин и ударил ее ножом.

Очевидцы убийства животного вызвали полицию. По их слова, мужчину задержали, но чуть позже отпустили.

В МВД по Пермскому краю подтвердили случай жестокого обращения с животным. Личность мужчины установили, его поместили в медицинское учреждение. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

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