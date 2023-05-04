В Пермском крае мужчина выбросил из окна собаку и добил ножом на земле

Фото: Google Карты
По сообщению сообщества «Это Пермь», жуткий и жестокий случай произошел 4 мая в Березниках.
Во второй половине дня из окна квартиры на ул. Льва Толстого, 21 выбросили на асфальт собаку породы той-терьер. Судя по всему, к еще живой собаке спустился хозяин и ударил ее ножом.
Очевидцы убийства животного вызвали полицию. По их слова, мужчину задержали, но чуть позже отпустили.
В МВД по Пермскому краю подтвердили случай жестокого обращения с животным. Личность мужчины установили, его поместили в медицинское учреждение. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.
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