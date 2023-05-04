В Пермском крае огонь уничтожил 15 домов и надворных построек

Фото: МЧС по Пермскому краю

Сразу два крупных пожара произошли 3 мая в поселках Углеуральский и Шестаки Губахинского округа Пермского края. В общей сложности огонь охватил площадь в 80 тыс. кв. метров.

В пос. Углеуральский пожарно-спасательные подразделения МЧС ликвидировали открытое горение нескольких строений вдоль железнодорожных путей и сухой травянистой растительности. В результате пожара были уничтожены 8 строений.

Не менее страшные события разыгрались в пос. Шестаки. Новый ландшафтный пожар повлек за собой возгорание домов и построек. В результате в огне сгорели 7 домов и надворных построек.

Масштабы и последствия этих пожаров могли быть более серьезными, но благодаря самоотверженным действиям местных жителей и подразделениям МЧС их удалось локализовать и полностью ликвидировать. Также для тушения пожара из Кизела в пос. Шестаки прибыл пожарный поезд.

Как рассказали в краевом МЧС, пострадавших и жертв на пожарах нет. Предварительной причиной их возникновения стала неосторожность при курении.

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