В спорткомплексе «Олимпия-Пермь» в фитнес-центре скончалась женщина

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Вечером 4 мая произошла трагедия в спорткомплексе «Олимпия-Пермь». Для занятий в фитнес-центре пришла 65-летняя женщина. По сообщению издания «Коммерсант-Прикамье», ей стало плохо в раздевалке. Женщине пытались оказать первую помощь, но спасти жизнь так и не удалось.

«По предварительным данным, женщине стало плохо с сердцем в раздевалке. Причины произошедшего устанавливаются. Медики «Олимпии-Пермь» оказывали помощь до прибытия скорой», - рассказал о произошедшей трагедии генеральный директор комплекса Сергей Комонов.

В краевом минздраве и управлении МВД по Пермскому краю информацию о смерти посетителя спорткомплекса «Олимпия-Пермь» пока не предоставили.

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