Пермская судоверфь отправила в Москву пять причалов для электросудов

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Махонина
Пермская судоверфь с открытием навигации 2023 погрузила и отправила заказчику в Москву новую партию остановочных комплексов для электросудов. Время в пути по реке составит около двух недель.
Пермские причалы будут обслуживать пассажирские электросуда на Москве-реке. Их оборудовали всей необходимой инфраструктурой для пассажиров и зарядными станциями для электрических речных трамваев. Четыре из пяти причалов предназначены для обслуживания 42 человек, один – 80 человек.
Пермские электропричалы оснащены буфетом, санузлом, USB-разъемами для зарядки смартфонов, оборудованием для предоставления wi-fi, встроенными в корпус креслами зала ожидания.
Сейчас в работе Пермской судоверфи находятся еще 10 таких причалов. Их производством заняты 250 специалистов. Причалы должны быть готовы к отправке заказчику в конце июля этого года.
Ранее сообщалось, что электропричалы в этом году планировалось установить в Краснокамске и Закамске.
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