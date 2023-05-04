Пермская судоверфь отправила в Москву пять причалов для электросудов

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Махонина

Пермская судоверфь с открытием навигации 2023 погрузила и отправила заказчику в Москву новую партию остановочных комплексов для электросудов. Время в пути по реке составит около двух недель.

Пермские причалы будут обслуживать пассажирские электросуда на Москве-реке. Их оборудовали всей необходимой инфраструктурой для пассажиров и зарядными станциями для электрических речных трамваев. Четыре из пяти причалов предназначены для обслуживания 42 человек, один – 80 человек.

Пермские электропричалы оснащены буфетом, санузлом, USB-разъемами для зарядки смартфонов, оборудованием для предоставления wi-fi, встроенными в корпус креслами зала ожидания.

Сейчас в работе Пермской судоверфи находятся еще 10 таких причалов. Их производством заняты 250 специалистов. Причалы должны быть готовы к отправке заказчику в конце июля этого года.

Ранее сообщалось, что электропричалы в этом году планировалось установить в Краснокамске и Закамске.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru