Пропавшего три недели назад жителя Кунгура нашли погибшим

Фото: Поисковый отряд "Регион59-поиск пропавших людей" / ВКонтакте

Житель Кунгура, 52-летний Юрий Рахматов, ушел из дома на ул. Попкова 13 апреля 2023 года. Поисковый отряд «Регион59» объявил о его поиске через три дня, 16 апреля. С тех пор местонахождение Юрия Рахматова оставалось неизвестным.

О завершении поисков жителя Кунгура объявили 4 мая. Он был найден погибшим. Причины смерти и место обнаружения тела не разглашаются.

Поисковый отряд «Регион59» просит снять все репосты о его пропаже жителя Кунгура Юрия Рахматова, благодарит всех за помощь в его поиске.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru