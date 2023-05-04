Пропавшего три недели назад жителя Кунгура нашли погибшим

Фото: Поисковый отряд "Регион59-поиск пропавших людей" / ВКонтакте
Житель Кунгура, 52-летний Юрий Рахматов, ушел из дома на ул. Попкова 13 апреля 2023 года. Поисковый отряд «Регион59» объявил о его поиске через три дня, 16 апреля. С тех пор местонахождение Юрия Рахматова оставалось неизвестным.
О завершении поисков жителя Кунгура объявили 4 мая. Он был найден погибшим. Причины смерти и место обнаружения тела не разглашаются.
Поисковый отряд «Регион59» просит снять все репосты о его пропаже жителя Кунгура Юрия Рахматова, благодарит всех за помощь в его поиске.
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