Сотрудники ДПС на ночной трассе оказали помощь автоледи из Кизела

Фото: Администрация Губахи / ВКонтакте

Настоящие джентльмены дорог работают в дорожно-патрульной службе Губахи. Минувшей ночью лейтенант Тимур Салихов и младший лейтенант Михаил Александрович при инспектировании трассы Кунгур-Соликамск увидели припаркованный на обочине автомобиль «Сузуки» с установленной аварийной световой сигнализацией.

Рядом с иномаркой стояла водитель-женщина, которая пыталась самостоятельно заменить пробитое колесо. Остановившемуся экипажу полиции автоледи пояснила, что уже полчаса пытается это сделать самостоятельно.

Оценив сложную ситуацию, учитывая ночное время суток и отсутствие проезжающих автомобилей на трассе, сотрудники ДПС пришли на помощь и за считанное время заменили колесо.

«Мы поменяли колесо и, убедившись, что автоледи может двигаться дальше, пожелали ей счастливого пути и продолжили несение службы, – рассказали сотрудники Госавтоинспекции отделения МВД «Губахинский».

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