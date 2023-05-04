С 15 мая в транспорте Перми начнут работать мобильные кондукторы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 15 мая в общественном транспорте Перми начнут работать мобильные кондукторы. Они появятся на 11 автобусных маршрутах, а также на всех 9 существующих трамвайных. Речь идет об автобусах №3, 8, 10, 20, 30, 36, 50, 62, 63, 68, 77. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Мобильные агенты будут форменной одежде. У них будут удостоверение, видеорегистратор, наличные средства, валидатор и рулетка для измерения багажа. Сотрудники начнут работать на тех маршрутах, где фиксируются массовые случаи неоплаты проезда.

Специалисты должны будут помочь оплатить проезд пассажирам, у которых возникли проблемы. Если в салоне будет обнаружен безбилетник, ему предложат приобрести билет. В случае отказа агент сможет связаться с контрольно-ревизорской службой или органами правопорядка для применения мер к нарушителю.

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